Meloni e Salvini, il video della festa: "Fegati spappolati" a Repubblica

Un compleanno-lampo a Milano per Matteo Salvini, ha festeggiato i suoi 50 anni in un hotel alle porte della sua città: 100 invitati, molti rappresentanti del governo e soprattutto la presenza pesante di Giorgia Meloni. La premier, dopo aver incontrata a Roma l'omologo israeliano Netanyahu, è volata in Lombardia per presenziare all'evento, insieme mondano e molto, molto politico.

Uno dei presenti, il giornalista del Giornale nonché conduttore di Quarta repubblica Nicola Porro, ha immortalato con il telefonino il momento esatto in cui, per dirla con le parole di un celebre episodio dei Simpsons, alla sinistra si spezza il cuore: il leader della Lega e la fondatrice di Fratelli d'Italia insieme, sul palchetto improvvisato, a cantare in coppia abbracciati La canzone di Marinella di Fabrizio De Andrè, uno dei cantautori preferiti dal Capitano. "Fegati, fegati spappolati a sinistra", scherzano molti commentatori su Instagram, ricordando il primo, giovane e irriverentissimo Vasco Rossi.



Ovviamente sui social è già partita la gogna dei cosiddetti "democratici", che stanno processano di due leader accusandoli di insensibilità per aver festeggiato a poche ore dal Consiglio dei Ministri organizzato a Cutro, dove ancora si stanno piangendo le oltre 70 vittime del naufragio di migranti di quasi due settimane fa.

Al netto del carattere privato e non certo "istituzionale" della festa, resta imbattibile per anche i più scatenati anti-meloniani e anti-salviniani della Rete l'impostazione data alla vicenda da Repubblica, sulle cui pagine ha addirittura adombrato il sospetto che la Meloni abbia "liquidato" in fretta e furia Netanyahu, in visita ufficiale in Italia, pur di poter essere presente alla festa del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Chissà se a stemperare i veleni basterà la battuta del ministro della Difesa Guido Crosetto sul duetto di Matteo & Giorgia: "Per fortuna non dobbiamo sopravvivere cantando...".