Schlein, la risata sguaiata che la sinistra scorda: ecco la foto

"Non mi sono sentito offeso": il sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, mette a tacere le polemiche sul karaoke di Matteo Salvini e Giorgia Meloni al 50esimo compleanno del leader della Lega. Da sinistra si sono levati, infatti, toni indignati perché la premier e il suo vice hanno intonato una canzone di De Andrè alla festa organizzata per Salvini dopo che il 26 febbraio scorso c'è stato un naufragio al largo delle coste calabresi. "Vado oltre, altrimenti perdiamo tempo. Questo problema deve essere attenzionato a livello europeo, vivo sulla mia pelle pensando ai miei concittadini", ha commentato il primo cittadino del piccolo comune calabrese.

Il Giornale, però, ricorda che nessuno ha puntato il dito contro Schlein e Conte, che hanno cantato Bella Ciao in piazza a pochi giorni dalla strage in mare: "Nell'altro campo, per fortuna, nessuno si è mai sognato di questionare sul fatto che Pd-M5s e Cgil non dovevano andare in piazza a manifestare gioiosamente contro un fascismo inesistente e a cantare Bella Ciao, a pochi giorni da una strage di migranti drammaticamente reale. Le foto e i video ritraggono Schlein e Conte felici, abbracciati e sorridenti in posa di fronte ai fotografi, come è giusto e legittimo che sia".

Francesco Maria Del Vigo sul quotidiano scrive che forse "sarebbe stato più ragionevole fare un corteo contro i trafficanti di uomini o organizzare un compito sit-in. Ma sono scelte personali, seppur di soggetti pubblici e le difenderemo sempre. Di intrusioni politiche e morali nelle case, nelle vite, negli affari e sotto le lenzuola ne abbiamo viste troppe negli ultimi trent'anni, ma non abbastanza da impedirci di esserne ancora disgustati". Sul Giornale, poi, viene fatto notare anche il doppiopesismo tipico della sinistra, che da una parte difende Sanna Marin che balla scatenata a un party privato e dall'altra attacca Salvini e Meloni per il karaoke.