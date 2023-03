Crosetto, colpo di scena: "Una taglia su di me? Di cosa sono certo"

16 marzo 2023 a

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha detto di non sentirsi minacciato e di essere sicuro che su di lui non ci siano taglie. "Lo voglio ribadire per non alimentare un ulteriore, inutile, motivo di scontro: non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su di me. Se ci fossero stati rischi o minacce reali di tale gravità, ne sarei certamente stato informato e non è mai accaduto", ha scritto in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter.

Insomma, Crosetto, in relazione alle notizie secondo cui il gruppo paramilitare russo Wagner avrebbe messo una taglia nei suoi confronti, si dice "assolutamente tranquillo". "Penso che quello che è uscito su vari siti sia uno dei tanti allarmi che giungono ogni giorno, da fonti disparate, che le nostre autorità a ciò preposte, verificano e spesso archiviano", ha scritto in un altro post su Twitter. "Sono certo che nessuno andrà mai oltre i beceri insulti", ha aggiunto il ministro. "Ogni giorno girano informazioni, più o meno verosimili, più o meno piacevoli, che spetta a chi di dovere, chi si occupa della sicurezza della Repubblica, verificare, approfondire e, se necessario, contrastare. Bastano loro". Parlare "pubblicamente" di tali informazioni "non serve e non aiuta nessuno".

Nei giorni scorsi il leader del gruppo Wagner, Evgenij Prigozhin, aveva risposto in modo polemico e aggressivo alle dichiarazioni del ministro relativamente al coinvolgimento della compagnia paramilitare russa nelle attività degli scafisti e le partenze di migranti irregolari dall’Africa.