Sondaggio Pagnoncelli, la rovina di Conte? Si chiama Elly Schlein

23 marzo 2023 a

a

a

Nando Pagnoncelli ha mostrato i suoi sondaggi a DiMartedì, la trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris e di cui è ospite fisso. Il noto sondaggista ha aggiornato i telespettatori sulle intenzioni di voto degli italiani: Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito con il 30,3%, una cifra che per il momento è inavvicinabile per tutte le altre forze politiche. L’unica che sta iniziando a risalire in maniera significativa è il Pd di Elly Schlein.

"Scusate, sapete perché sono senza voce?". Conte in aula, (ridicolo) sfregio a Meloni

Da quando c’è la nuova segretaria, i dem hanno ripreso quota nei sondaggi: sono dati al 19%, pure con un discreto vantaggio sul Movimento 5 Stelle che nel post-elezioni del 25 settembre aveva messo momentaneamente la freccia. Il motivo del contro-sorpasso è da ricercare nell’effetto-Schlein, che ha immediatamente riposizionato il partito più a sinistra e richiamato gli elettori che avevano scelto altri lidi. Pagnoncelli ha sottolineato che il Pd sta pescando di più tra gli elettori che in precedenza si astenevano, ma anche tra il Movimento 5 Stelle, con buona pace di Giuseppe Conte.

"Piuttosto mi dimetto": Meloni a valanga, la frase che gela tutto il Senato

Il partito dell’ex premier vale il 16,8%, poi a seguire ci sono la Lega (8%), Forza Italia (7,2%) e il terzo polo (6,2%). Per quanto concerne le coalizioni, quella di governo è data al 46,5%, con ben 22 punti di vantaggio sul centrosinistra. Nell’ipotesi remota che si formi un campo largo con M5s e terzo polo, allora esisterebbe una coalizione in grado di insediare seriamente il centrodestra.