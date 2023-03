Alessia Ambrosi insultata: "Ottimi po***". E il Pd muto

26 marzo 2023 a

Una canzone di Gaber basta a scatenare la furia rossa. Alessia Ambrosi, deputata di Fratelli d’Italia, ha deciso di parafrasare una celebre canzone di Giorgio Gaber per fare un parallelo tra cosa piace alla destra e cosa piace alla sinistra. Risultato? Una colata di insulti. "Noi tipi di destra? Amanti delle tradizioni, del buon cibo, di un calice di vino italiano, di decoro, ordine e sicurezza. I tipi di sinistra? Adoratori di farine di insetti, di case green e auto green che ci obbligano a possedere anche se non abbiamo i soldi per pagarle, imbrattatori di monumenti, fans di droghe libere e occupazioni abusive. Ecco perché a sinistra giammai. Ecco perché sono una tipa di destra. Un saluto a voi e alle vostre famiglie, amiche e amici: e grazie per il vostro affetto e il vostro sostegno", è stato il post.

Peccato però che nel giro di pochi secondi la reazione non è tardata ad arrivare. "Fino a quando resisteranno queste generalizzazioni, questi luoghi comuni, queste radicalizzazioni che banalizzano le appartenenze sopravviverà questa classe politica. Una repubblica fondata sulle banalità", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "La nostra politica attuale. Beato futuro". Ma c'è anche chi si spinge oltre: "Sono di sinistra da sempre. Ho sempre mangiato bene e bevuto meglio. Ho spesso goduto di ottimi po***i. Saluti".

Insomma, una vera e propria vergogna. "Ho pensato al grande Gaber. Volevo fare una classificazione, un po’ ironica", partendo dalla "crescente divaricazione valoriale dei due poli. Dopo la vittoria della Schlein, infatti, la destra non si trova più a fronteggiare il vecchio Pd ma un partito della sinistra preda di una deriva un po’ gruppettara, un po’ 'sardiniana', che professa un ambientalismo classista che parla quasi solo di auto e case green, del tutto incurante del fatto che la stragrande parte degli italiani queste cose non solo non può permettersele, ma nemmeno immaginarsele", si è spiegata al Corriere della Sera ammettendo di non aver mai pensato di scatenare la polemica. Ma d'altronde, la sinistra è anche questa.