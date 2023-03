Salvini e le Ong, "Italia sotto attacco della malavita"

27 marzo 2023 a

"E' l'Italia sotto attacco, non le Ong". Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un incontro a Trieste, usa parole durissime sul caso della Louise Michel, imbarcazione Ong di proprietà dell'artista e attivista Banksy, fermata dalla Guardia Costiera con l'accusa grave di ostacolare i soccorsi italiani. "Se ci sono dichiarazioni della Guardia costiera piuttosto che della Marina che sono corpi orgoglio dello Stato che lamentano che il lavoro viene ostacolato, va preso in considerazione - sottolinea Salvini, leader della Lega -. Ma il problema sono i trafficanti e gli scafisti non altri". Non le Ong? "Se le Ong complicano il lavoro dei nostri marinai sicuramente il problema si pone". "Sicuramente - ha aggiunto ancora Salvini - l'immigrazione non può essere regolata da organismi privati finanziati da paesi stranieri. Questo è poco ma sicuro".

Secondo Salvini "c'è evidentemente un attacco della malavita in corso. Se l'Unione europea è un'unione, attendiamo un aiuto perché l'Italia non può essere sola ad affrontare questo problema: non ce la possiamo permettere, dal punto di vista economico e sociale". Il vicepremier, a Trieste con il collega ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per supportare la campagna elettorale del governatore Massimiliano Fedriga, valuta il sensibile aumento degli sbarchi di migranti registrati negli ultimi mesi anche alla luce delle parole del ministro degli Interni Matteo Piantedosi, secondo cui il boom di sbarchi è anche "colpa dell'opinione pubblica favorevole all'accoglienza".