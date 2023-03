Sondaggio-Masia, assalto fallito al centrodestra: le cifre della coalizione

27 marzo 2023 a

Il sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà Rai regala diverse amare sorprese per il centrosinistra e per Elly Schlein. Di fatto Fratelli d'Italia resta il primo partito del Paese al 27 per cento con un lieve calo dello 0,1 per cento. Il Pd è ancora quasi 10 punti dietro con il 18,9 per cento. Il Movimento Cinque Stelle di fatto è ormai dietro in terza posizione con il 16,6 per cento. La Lega prosegue il trend positivo e si attesta al 9,3 per cento e Forza Italia continua a crescere con lo 8,5 per cento. Poi c'è il turbolento terzo Polo di Renzi e Calenda che si attesta al 7,1 per cento. Ma a preoccupare e non poco i giallorossi è il risultato del centrodestra che unito supera il 40 per cento. Insomma l'assalto ai moderati con l'arrivo della Schlein al Nazareno è miseramente fallito. Inoltre sia la Lega che Forza Italia continuano a spingere verso l'alto con un ottimo trend che dura da parecchie settimane.

E a sostenere questa tesi è anche Giorgio Mulè di Forza Italia: "Il sondaggio realizzato dalla società Emg diretta da Fabrizio Masia e diffuso dalla Rai durante la trasmissione Agorà colloca Forza Italia all’8,5 per cento con un avanzamento rispetto all’ultima rilevazione. Si tratta di quella che gli esperti chiamano tendenza, in quanto da mesi è costante la crescita di Forza Italia che supera oggi il risultato delle elezioni politiche del settembre scorso".

E ancora: "Il sondaggio è la perfetta fotografia del ruolo che Forza Italia ha saputo svolgere in parlamento e nel dibattito politico: abbiamo cioè dato voce e contenuto all’anima centrista, garantista e liberale del centrodestra di governo su tutti i temi dell’agenda politica. Di questo - aggiunge - va dato atto innanzitutto a chi guida l’azione parlamentare con efficacia e intelligenza attraverso i gruppi e cioè Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli".