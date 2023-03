Casasco (FI): "Migranti? È il tempo della responsabilità, l'Europa si svegli"

27 marzo 2023 a

Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e presidente di Confapi a Controcorrente difende l'operato del governo sul fronte dei flussi migratori e zittisce la sinistra e l'Ong che costantemente attaccano i nostri militari in mare: "Va sottolineato il grande lavoro che stanno facendo tutti i rappresentanti delle istituzioni nei salvataggi dei migranti. Il grande lavoro della Guardia Costiera che fa di tutto per salvare vite in mare". Poi lancia un appello piuttosto chiaro a Bruxelles: "È necessaria una politica unitaria europea in grado di cambiare la gestione dei flussi dando risposte concrete".



Casasco ribadisce: "Questo è il momento della responsabilità e serve un coordinamento europeo che possa operare anche con le Guardie Costiere dei singoli paesi". Insomma, la richiesta è chiara: l'Italia non deve essere lasciata sola sul fronte migranti. Troppo spesso l'Europa ha deciso di voltare lo sguardo dall'altro lato e adesso è giunto il tempo di far diventare un problema dell'Italia un problema europeo. Gli arrivi sulle nostre coste senza sosta mette a rischio i confini dell'Europa non solo quelli del nostro Paese. Casasco non usa giri di parole, è ora che Bruxelles si svegli...