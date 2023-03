Elly Schlein, esplode il Pd: "Partito nuovo", il big che dichiara guerra

30 marzo 2023 a

L'ex senatore dem Andrea Marcucci ritiene che il nuovo Partito Democratico di Elly Schlein stia spostando marcatamente verso sinistra e non ci sta. "Il Pd è nato di centrosinistra", tuona Marcucci sottolineando il centro. In una intervista a Giorno, Carlino e Nazione spiega che "l’idea vincente di Veltroni fu quella di tenere in equilibrio le culture socialdemocratiche con quelle popolari e liberaldemocratiche. Se l’equilibrio crolla, crolla anche il Pd, almeno per come lo abbiamo conosciuto in questi anni". L'ex senatore ritiene che ci sia ancora spazio per un'area politica di orientamento liberaldemocratico nel panorama italiano.

Il ragionamento del dem è che se il Pd abbandona la sua attenzione alla crescita economica e Forza Italia diventa una "dependance" di Giorgia Meloni, allora il riformismo, il pragmatismo e la sensibilità liberale rischiano di non essere adeguatamente rappresentati. In tal senso, Marcucci ritiene che ci sia bisogno di una riorganizzazione dell'area del riformismo liberaldemocratico, eventualmente anche fuori dal Pd. L'ex senatore sembra guardare con interesse alla costituente del nuovo soggetto politico del quale confabulano Matteo Renzi e Carlo Calenda e che dovrebbe veder luce entro pochi mesi. Egli ritiene che sia positivo che ci sia un percorso aperto e partecipato per la nascita di questo nuovo partito unico dei liberali e dei popolari che possa fornire un'alternativa per questa area politica che non è adeguatamente rappresentata.