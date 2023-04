Sallusti, verità fino a ieri indicibili: se la sinistra è furiosa, la strada è giusta

Alessandro Sallusti 01 aprile 2023 a

Il ministro Tajani dice, a proposito dell’utero in affitto, che “l’utero della donna non può essere usato come se fosse un forno per sfornare patate arrosto”; quello delle Infrastrutture Matteo Salvini che “i cinesi vogliono imporci auto elettriche ma non vorrei che a Bruxelles circolassero già valigette piene di soldi spediti da Pechino”, e Ignazio La Russa, proprio a noi di Libero, che i partigiani nel ’44 furono folli a compiere l’attentato di via Rasella a Roma perché sapevano che ci sarebbe stata la rappresaglia tedesca delle Fosse Ardeatine.

Che cosa ci sia di scandaloso in queste tre affermazioni proprio non si capisce: l’utero non dovrebbe essere in vendita, è noto e accertato che a Bruxelles circolano non mazzette ma mazzettoni spediti da Stati extraeuropei per indirizzare leggi e decisioni, in quanto a via Rasella, be’ più che La Russa purtroppo parla la storia. Niente di falso, nessuna gaffe quindi ma la sinistra, in tutte le sue declinazioni, è saltata su come al solito. C’è da preoccuparsi? Io credo di no, anzi finalmente vediamo le prime crepe nel muro del pensiero unico e della verità di partito costruito in annidi presunta egemonia culturale. Sembrava un muro non scalfibile, invece lo è, membri del governo e dello Stato osano dire verità fino a ieri indicibili a quel livello.

Certo, la destra va al governo per liberalizzare l’economia, il mondo del lavoro ma la sua missione più importante è di liberare il pensiero, detto che ognuno ovviamente può continuare a pensarla come crede. Ammettiamo pure per un attimo che la verità non esista ma che esista solo un punto di vista. Bene, per quale motivo il punto di vista di Antonio Tajani sugli uteri in affitto dovrebbe contare meno di quello di Elly Schlein, di meno al punto da dover essere vietato? Perché i dubbi di Salvini su cosa si muove dietro l’auto elettrica dovrebbero essere messi al bando mentre quelli di Conte sulla riforma della giustizia avere piena cittadinanza?

Tra le leve che muovono il mondo, per dirla come Archimede, quella del pensiero resta tra le più importanti. Quindi usiamola senza timore, anzi con ancora più coraggio, perché forse non è chiaro ma il mondo lo vogliamo muovere anche noi invece di rimanere in balìa e imprigionati nel mondo altrui. Pardon, del pensiero altrui.