Santoro, delirio e minacce contro Salvini: "Esponiamolo sul molo!"

29 marzo 2023 a

a

a

Si parla anche della questione dei migranti da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 28 marzo e Michele Santoro, manco a dirlo, attacca il governo di Giorgia Meloni e in particolare il vice premier Matteo Salvini: "Esponiamo Salvini sul molo a Reggio Calabria così si spaventano e tornano indietro", ironizza. "Forse noi dovremmo fare qualcosa, intervenire con il piano Mattei anche se forse questa citazione è maldestra. Noi dovremmo avere dei buoni rapporti con la Russia, con l'Est, con il nord Africa, noi stiamo facendo tutto il contrario", sottolinea l'ex conduttore di Annozero. "Stiamo creando un clima di separazione nel mondo, in cui anche TikTok è diventato un nemico". "Sei fuori", lo interrompe il direttore di Libero Alessandro Sallusti, "il piano Mattei, semplificando, è esattamente diventare amici degli africani, gestire con loro i problemi...".

"Ah, combatti Meloni? Ma per favore!": Sallusti lo annichilisce, Santoro impazzisce

Qui l'intervento di Michele Santoro a DiMartedì



"Questo tema dei migranti nasce da una cosa fondamentale dal disordine con il quale vengono accolti i migranti". I migranti, osserva Santoro, "accendono elementi di miseria, di degrado, nelle zone più povere del Paese. Quindi tutto è disordine intono a questo fenomeno. Il ponte con l'Africa siamo noi! Oggi la Meloni ha scoperto la Tunisia, come ferma Salvini la Tunisia che crolla perché un Paese giovane muore di fame?", chiede Santoro. "Non si possono fermare. Perché la Tunisia non è diventato un partner? Cosa abbiamo costruito con i tunisini? Cosa abbiamo costruito con i libici?".