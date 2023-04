Berlusconi "ha iniziato la chemioterapia". L'indiscrezione dal San Raffaele

06 aprile 2023 a

Per primo, intorno alle 10, all'ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato da ieri 5 aprile il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, è arrivato il fratello Paolo che si è recato al primo piano sotterraneo del settore Q1. Al leader di Forza Italia, che si trova in terapia intensiva cardiologica, sarebbe stata diagnosticata una leucemia che avrebbe causato la polmonite. Per la leucemia, rivelano alcune fonti dell'ospedale, Berlusconi sarebbe già stato sottoposto a un primo ciclo di chemioterapia.

Più tardi, verso le 11 ha raggiunto il Cavaliere anche il figlio minore Luigi che è entrato in ospedale a bordo di un’auto, dall'ingresso posteriore di via Olgettina 60. Dopo di lui, è arrivata anche la figlia maggiore Marina. Nessuno dei familiari arrivati al capezzale di Berlusconi ha rilasciato dichiarazioni.

L'ex presidente del Consiglio, come riportano fonti dell'ospedale San Raffaele, ha trascorso una "notte tranquilla". Le sue condizioni sono serie ma stabili e al momento, è stato precisato, non saranno diramati bollettini medici.

Il Cavaliere questa mattina ha chiamato i vertici di Forza Italia, "ha telefonato al coordinatore nazionale di FI Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché 'il Paese ha bisogno di noi'. Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre", si legge in una nota dell’ufficio stampa di Forza Italia.