Berlusconi, il figlio Luigi sulle condizioni del padre: "Come sta"

"Sta meglio, grazie". Luigi Berlusconi, figlio minore di Silvio, lo ha detto ai cronisti fuori dal San Raffaele di Milano, parlando da dentro l’auto. I giornalisti presenti, infatti, gli hanno chiesto come stesse il padre, ricoverato in terapia intensiva da mercoledì 5 aprile. Il figlio del Cav, 34 anni, ha lasciato la struttura sanitaria dopo circa due ore e mezza di visita. Ieri invece, subito dopo la visita al padre, Luigi Berlusconi - rincorso dai cronisti - ha annuito a chi gli ha chiesto se il leader di Forza Italia stesse bene e ha anche alzato il pollice, come a indicare che le cose stessero andando per il meglio.

In effetti, la terza notte in ospedale sarebbe trascorsa in maniera tranquilla per l'ex premier. Lo ha confermato anche Paolo Barelli, capogruppo azzurro alla Camera, che a Coffee Break su La7 ha detto: "Questa mattina ho sentito alcuni famigliari, la notte è trascorsa tranquilla, il presidente Berlusconi risponde alle terapie, questo è molto importante e fa ben sperare. Ovviamente, si tratta di una persona, di un politico, di un imprenditore che non si è risparmiato nella vita, è un ragazzo di una certa età quindi la prudenza è ovvia". Tra l'altro, pare che il Cav - nonostante le sue condizioni continuino a essere stabili e nonostante persista l'infezione polmonare - abbia chiesto già di tornare a casa.