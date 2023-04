Sondaggio Masia, Pd inchiodato e Salvini inarrestabile. Un clamoroso sorpasso

11 aprile 2023 a

La stasi. Potrebbe riassumersi così, con questa semplice parola, la situazione della politica di casa nostra in queste settimane. E a dimostrarlo sono i sondaggi di questi giorni che segnalano pochissime variazioni sulle intenzioni di voto dei singoli partiti. Il sondaggio di Masia per Agorà Rai non fa eccezione e fotografa una situazione ormai cristallizzata. Fratelli d'Italia resta il primo partito del Paese con il 26,6 per cento. Il partito di Giorgia Meloni ha perso uno 0,2 per cento in sette giorni ma di fatto il suo valore resta stabile. Il Pd invece non cresce più e così resta invariato il suo valore al 19,3 per cento.

Subito dietro c'è il Movimento Cinque Stelle in ripresa che comincia nuovamente a preoccupare i dem. Il partito di Conte infatti è al 16,8 per cento con un guadagno dello 0,3 per cento in una settimana. Bene la Lega che continua a crescere e che si porta al 9,6 per cento guadagnando lo 0,1 in sette giorni. Di fatto il partito di Matteo Salvini assapora già la doppia cifra del 10 per cento. Forza Italia è stabile all'8 per cento con una lieve flessione dello 0,2 per cento in una settimana.

Il Terzo Polo è stato definitivamente sorpassato dagli azzurri. Il centrino di Renzi e Calenda è al 6,8 per cento con una variazione in negativo dello 0,1 per cento. Insomma adesso il Terzo Polo deve guardarsi le spalle. L'effetto caduta libera forse è solo all'inizio...