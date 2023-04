Bechis e il Terzo Polo, colpo di scena: "Come finirà tra Renzi e Calenda"

11 aprile 2023 a

a

a

Volano stracci nel Terzo Polo e Franco Bechis ha una sua teoria al riguardo. "Forse nel Terzo Polo pensavano di portar via i resti di Forza Italia e magari è Forza Italia che porterà via i resti del Terzo Polo, non lo so... Però anche trasmigrare... Non è il periodo politico giusto", taglia corto il direttore di Open, ospite in studio di Tiziana Panella a Tagadà, su La7.

"Io non devo scusarmi": esplode la bufera su Calenda, la frase su Berlusconi

"Due personalità forti hanno sempre difficoltà a convivere - prosegue -. Ci avremmo scommesso tutti sul fatto che Matteo Renzi e Carlo Calenda non sarebbero andati d'accordo a lungo. Ed è anche vero che l'alleanza è nata un po' in emergenza, c'era la prova elettorale e stavano tutti e due con il rischio di non fare la quota di accesso al Parlamento".

"Come finirà nel Terzo Polo". Bechis, guarda il video a Tagadà

"La sua è una fuga": Caprarica smonta Renzi, cosa c'è dietro il suo ultimo incarico

Quando Renzi ha deciso che per un anno avrebbe fatto il direttore editoriale del Riformista, molti hanno capito che qualcosa tra Azione e Italia Viva si era rotto. "Non l'aveva comunicato al socio Calenda, l'altro è rimasto sorpreso e non l'ha nascosto, ha espresso dubbi sull'opportunità dei mille lavori di Renzi... Due galli nello stesso pollaio fanno fatica a restare ma resterà la convenienza elettorale eh. A loro conviene stare uniti anche in vista delle Europee con una lista unica, altrimenti quell'occasione sarà tombale per loro. Pur non essendo particolarmente forti tutti e due, un po' di presentabilità ce l'hanno, è un buon biglietto da visita".