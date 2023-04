Elly Schlein, asse con Santoro per riportarlo in Rai: i rumors

15 aprile 2023 a

a

a

Lo scontento regna nel Pd per la composizione della segreteria attuata da Elly Schlein, I fronti sono molti ma, come scrive Maria Teresa Meli in un retroscena su Il Corriere della Sera ce n'è uno che riguarda la nomina del giornalista Sandro Ruotolo che solo qualche giorno fa "ha attaccato il termovalorizzatore di Roma proponendo di indire un referendum". Ma non solo. perché "il presenzialismo di Ruotolo fa sospettare a più di un pd che sia fondata la voce secondo cui Schlein punta al ritorno di Michele Santoro in Rai)". Insomma, ci sarebbe una sorta di patto tra la segretaria e l'ex conduttore di Anno Zero che però in questi ultimi tempi, ospite di vari talk in tv, si è mostrato molto critico con il Pd e ha espresso una linea opposta per esempio sul rifornimento di armi all'Ucraina.

"Magari arriva un tg...": Rai, la bomba di Floris su Santoro in diretta tv

Ma tant'è. Tornando al termovalorizzatore, sappiamo bene che il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ritiene fondamentale la sua realizzazione ed Elly Schlein, "che evita di parlarne, ha dato l’Ambiente ad Annalisa Corrado, che poco tempo fa attaccava il sindaco di Roma per le sue 'fake news' sull’inceneritore".

Infine c’è il tema della maternità surrogata: i cattolici dem (e non solo loro) sono i fibrillazione e 200 femministe, tutte contrarie, chiedono a Schlein di pronunciarsi. Le polemiche però non sembrano fermare la segretaria che va avanti, e punta dritta alle Europee. Secondo lei l’obiettivo del 25 per cento è a portata di mano". Se lo raggiungerà evidentemente criticarla sarà impossibile.