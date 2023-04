Berlusconi, il bollettino: "C'è un lento e progressivo miglioramento"

21 aprile 2023 a

"In lento, ma progressivo miglioramento": questo il quadro clinico di Silvio Berlusconi emerso dall'ultimo bollettino diramato dall'Irccs ospedale San Raffaele di Milano. Lì il leader di Forza Italia è ricoverato in un reparto di degenza ordinaria, dopo essere uscito domenica scorsa dalla terapia intensiva in cui si trovava dal 5 aprile. "Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo", precisa la nota firmata da Alberto Zangrillo, medico personale dell'ex premier e responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva, e da Fabio Ciceri, primario delle Unità di Ematologia e Trapianto di midollo osseo e Oncoematologia.

Intanto - come si legge su Repubblica - Orazio Fascina, padre della compagna di Berlusconi, Marta, sarebbe arrivato all'ospedale San Raffaele. Ed entrando dall'ingresso di via Olgettina 60 a bordo di un van, ha rivolto un sorriso ai giornalisti che gli hanno chiesto come stesse andando. Dal giorno del ricovero, la Fascina non è mai stata vista lasciare l'ospedale, mentre il padre Orazio è entrato e uscito spesso proprio per stare vicino a lei.

Nei giorni scorsi il Cav ha sentito al telefono Matteo Salvini. La Lega ha fatto sapere che il leader di Forza Italia ha chiamato il vicepremier: "Che bello sentirti. Mi hai fatto una bella sorpresa", ha risposto il segretario del Carroccio. I due leader - si sottolinea - hanno parlato per pochi minuti, terminando la conversazione con una battuta sul passaggio del turno del Milan in Champions League.