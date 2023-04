Travaglio raddoppia la porcheria contro Arianna Meloni: "Come dici cara?"

21 aprile 2023 a

Il Fatto Quotidiano, finito nella bufera per la vignetta di pessimo gusto su Arianna Meloni, prova a correre ai ripari. Ma probabilmente fa peggio di prima. Il disegno finito ieri sulla prima pagina del giornale di Marco Travaglio ritraeva la sorella di Giorgia Meloni, nonché moglie del ministro Francesco Lollobrigida, a letto con un uomo di colore. L'intento del vignettista, Natangelo, era prendere di mira l'espressione usata da Lollobrigida qualche giorno fa, "sostituzione etnica". Peccato che, per farlo, abbia tirato in mezzo una donna che con questa vicenda non ha nulla a che fare.

Tante le reazioni indignate al disegno. Di qui, forse, l'idea di metterci una pezza. Sulla prima pagina del Fatto di oggi, infatti, è comparsa un'altra vignetta sempre con Arianna Meloni protagonista. Questa volta a letto con lei viene ritratto il marito, Lollobrigida. "Vignetta riparatoria", questo il titolo. "E così, in casa Lollobrigida...", si legge sul disegno. Poi la conversazione tra marito e moglie. "Mah! Preferivo la vignetta di prima...", dice lei. "Come dici cara?", chiede lui. E la Meloni alla fine: "No, gnente... Bonanotte, Francè".

Se l'intenzione del vignettista e del quotidiano era quella di correre ai ripari per il danno fatto ieri, probabilmente non ci sono riusciti con il disegno di oggi. Anche perché, di nuovo, viene tirata in mezzo la sorella del premier, che con tutta la polemica di questi giorni non c'entra nulla.