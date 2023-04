Sondaggio Masia, i numeri da incubo di Renzi. E la Meloni...

24 aprile 2023 a

Se negli ultimi sondaggi Fratelli d'Italia ha perso qualche consenso, nell'ultima rilevazione condotta da Emg per Agorà, invece, lo scenario è completamente cambiato. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, è tornato a volare. "Il consenso di FdI oggi è al 27,3 per cento, in crescita di tre decimali rispetto a sette giorni fa", ha spiegato Fabrizio Masia, in collegamento con la trasmissione mattutina di Rai 3.

"Meloni ha saputo intercettare un elettorato ampio di centrodestra", ha proseguito il sondaggista. Che poi ha registrato pure la crescita dei dem. Oggi infatti il Pd avrebbe raggiunto il punto più alto degli ultimi mesi: 19,9 per cento, con un incremento dello 0,4. Crescita "a discapito del Movimento 5 Stelle che perde quattro decimali" scendendo al 16,6 per cento.

Per quanto riguarda gli altri partiti, la Lega è al 9 per cento dei consensi mentre Forza Italia è al 7,2. Ma a colpire è soprattutto il dato relativo al Terzo Polo. "Dopo la separazione tra Azione e Italia viva le due liste non hanno numeri così diversi", ha rivelato Masia. Azione, il partito di Carlo Calenda, è dato al 4,4 per cento, Italia Viva di Matteo Renzi al 3,6. Due settimane fa, quando erano ancora insieme, erano al 6,9. Il sondaggista, comunque, ha spiegato che la rottura è recente e che la situazione politica è in forte divenire. Infine ci sono Sinistra italiana-Verdi al 3 per cento, Italexit al 2,8, +Europa all'1,9, Unione popolare all'1,3 e Noi moderati all'1,2. Infine su Renzi, la conduttrice Monica Giandotti sottolinea: "Se si votasse domani per le Europee, Iv , con questi dati, non supererebbe la soglia di sbarramento".