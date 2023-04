Sondaggio YouTrend, "scivola al 7 per cento": il partito politicamente "finito"

23 aprile 2023 a

Nuova batosta per i centristi. Dopo il divorzio tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, che ha di fatto messo una pietra sopra la nascita del Terzo Polo, i sondaggi rincarano la dose. L'ultimo, quello realizzato da Supermedia Agi/Youtrend, vede Italia Viva e Azione insieme scendere e arrivare al 7 per cento perdendo lo 0,3. A guadagnare, invece, i due principali partiti. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è ora al 28,9 per cento. Anche FdI perde lo 0,3 per cento rispetto alla rilevazione del 13 aprile scorso. Mentre i dem si attestano al 20,1 per cento. Il Pd, a differenza degli avversari, guadagna un +0,4. Al terzo posto c'è sempre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rimasto praticamente stabile al 15,7 (-0,1 rispetto a una settimana fa) come anche la Lega ferma al 9 per cento.

Più sotto Forza Italia di Silvio Berlusconi che si ferma al 7 per cento. Restano quasi invariati i consensi dei partiti minori: da Verdi/Sinistra italiana ora al 2,9 (-0,1) a +Europa (-0,1) e Italexit (stabile) entrambi al 2,1 per cento. Intanto, sempre sul fronte centrista, Ettore Rosato non perde le speranze. Il deputato di Italia Viva ricorda che "se si vuole essere credibili di fronte agli elettori bisogna costruire una proposta unitaria che metta insieme tutti coloro che non si ritrovano nel bipolarismo di destra e sinistra. Penso che l'Italia sia qualcosa di diverso. Per questo bisogna parlare a tutti quegli elettori che hanno bisogno di essere rassicurati da una politica che costruisca e non si limiti ad azioni urticanti nei confronti dell'avversario".

Da qui l'auspicio: "Se questo non accadrà vorrà dire che il percorso sarà fallito e quindi dovremo tenerci il bipolarismo con una destra che enfatizza sempre più le sue politiche di destra e una sinistra che fa altrettanto sulla sponda opposta. Con i miei colleghi di Azione mi sono trovato benissimo, ci sono questioni da superare ma in politica bisogna avere la capacità di cucire". Non resta dunque che aspettare.