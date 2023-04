Luigi Di Maio, scoppia la guerra a casa Travaglio

Iuri Maria Prado 26 aprile 2023 a

a

a

Marco Travaglio è notoriamente più avveduto rispetto a quelli dei ranghi posti al suo comando: e infatti se c’è uno scappato di casa che diventa ministro dei Gilet Gialli e di Avellino e vice presidente del Consiglio e molto altro grazie alle piazze del vaffanculo, cioè il Movimento 5 Stelle da sempre presieduto dal direttore del Fatto Quotidiano prima della cessione a Mister Graduidamende, lui, Travaglio, se poi Di Maio prende un’altra via e finisce alla Ue con stipendio incompatibile con la politica dell’onestà, non fa come i soldati semplici della sua redazione, tipo Andrea Scanzi, che appioppano a Giggino di poltronaro e traditore del popolo che resiste all’avanzata del 5G e delle scie chimiche e ai taglieggiatori del reddito da sofà.

No. Travaglio, incurante della ciurma in ammutinamento, spiega che Di Maio è bravo assai, magari non proprio sempre condivisibile per esempio quando non giura sul proprio sangue che Giuseppe Conte è un uomo bellissimo e che a Kiev c’è un governo di drogati omosessuali - ma insomma averne di personale politico con la stoffa del neo inviato dell’Unione Europea. «Qualunque cosa dovrà fare nel Golfo», spiega Travaglio, «Di Maio la farà con abilità».

Umiliazione totale per Di Maio nel Golfo Persico: spunta una foto... | Guarda

Sempre che, ovviamente, i poteri forti che l’hanno issato lassù non finiscano per guastarne completamente le antiche competenze, trasformandolo nella persona quasi civile che a quel punto farebbe definitivamente mutare giudizio a un Travaglio di nuovo in armonia con la sua squadra.