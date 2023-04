Maria Teresa Meli zittisce la Serracchiani: "Il comunismo pure peggio"

26 aprile 2023 a

Momenti di autentico gelo a L'aria che tira, su La7, con Debora Serracchiani clamorosamente smentita da Maria Teresa Meli su fascismo e comunismo. In studio da Myrta Merlino tiene ancora banco l'eterno dibattito sul 25 Aprile. "Secondo alcuni osservatori mettere fascismo e comunismo sullo stesso piano è un po' annacquare tutto...", nota la padrona di casa. E la deputata del Pd, ex governatrice del Friuli Venezia Giulia, annuisce.

"Mi aspettavo qualcosa di più da Giorgia Meloni, scrivi una lettera in cui dovresti rappresentare tutti e mettere fine alle polemiche, giuste, dopo le parole della seconda carica dello Stato La Russa e invece parla di fascismo e comunismo come se fossero la stessa cosa...". La interrompe la Meli, firma del Corsera e non certo tacciabile di simpatie destrorse tanto meno di "nostalgismo": "Nel resto del mondo sono stati la stessa cosa e delle volte il comunismo è stato pure peggio. Questo è un discorso che vale per l'Italia".





Dopo aver abbozzato, la Serracchiani si rifugia nel più classico dei catenacci all'italiana (di sinistra, ovviamente): "Il 25 Aprile ti aspetti di parlare di resistenza, di liberazione, di partigiani e di quella che è stata la guerra contro il nazifascismo. Il 25 Aprile questo ti aspetti di ascoltare dal presidente del Consiglio. E credo che le parole più definitive che tutti gli italiani attendevano siano state quelle del presidente Mattarella".