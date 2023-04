Sondaggio, "da 7 a 8 punti": gode Meloni, doccia gelata per Schlein

29 aprile 2023 a

È tempo di sondaggi a La7, dove Lorenzo Pregliasco svela la supermedia di YouTrend. In collegamento con Omnibus, nella mattinata di venerdì 28 aprile, il sondaggista mostra le intenzioni di voto, partito per partito. Ancora una volta nessuno spodesta Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni è al primo posto guadagnando un +0,1 per cento e arrivando al 28,7. "Tutti i partiti - spiega Pregliasco - sono sostanzialmente stabili. Registra un cambio di rotta solo il Partito democratico". I dem guidati da Elly Schlein passano in un quindici giorni al 20,5 per cento (+0,8). Un balzo che però non deve illudere.

"Il Pd cresce sì tanto, anche rispetto alle elezioni - spiega il sondaggista -, però cresce anche la forbice che divide i dem da Fratelli d'Italia. Alle politiche erano 7 punti, ora 8". Piccolo balzo in avanti invece per il Movimento 5 Stelle. I grillini di Giuseppe Conte rialzano la testa dopo settimane sottotono. Ed ecco che i pentastellati segnano un +0,1 per cento con un totale del 15,9. Il centrodestra, eccetto FdI, cala. Di poco, pochissimo. Sia Lega che Forza Italia perdono lo 0,1. Il partito di Matteo Salvini scende all'8,9, quello di Silvio Berlusconi al 7,2.

Poche novità per i partiti minori: Azione di Carlo Calenda si ferma al 4,1, Verdi/Sinistra italiana al 3 per cento. Mentre Italia Viva, +Europa e Italexit vantano rispettivamente il 2,4, il 2,1 e il 2 per cento. Con il progetto del partito unico, il cosiddetto Terzo Polo, sfumato, le forze politiche di Calenda e Matteo Renzi tornano a gareggiare in solitaria.