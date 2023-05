Alessia Ambrosi, la deputata FdI sfotte Schlein: "Hasta lo shopping siempre!"

02 maggio 2023 a

Alessia Ambrosi, 41 anni, di origine veronese, un marito e una figlia con i quali vive in un paesino del Trentino Alto Adige che si chiama Madruzzo, è una deputata di Fratelli d’Italia, partito con il quale è stata eletta alla Camera lo scorso 18 settembre da capolista nel collegio plurinominale del Trentino-Alto Adige. La Ambrosi è ormai nota per aver innescato diverse polemiche, in primis contro gli autovelox e poi sulla personal shopper di Elly Schlein.

La Ambrosi, come riporta Il Corriere della Sera, ha preso sette multe tutte a causa dello stesso autovelox. Racconta il sindaco di Torri del Benaco (Verona), Stefano Nicotra, che la meloniana si è presentata in Comune per contestare i verbali con la giustificazione che se aveva oltrepassato i limiti di velocità era per "correre" per via della campagna elettorale. Del resto esiste anche una interrogazione contro il velox di Pai rivolta ai ministri Piantedosi, Urso e Salvini. Secondo la Ambrosi l'autovelox incriminato, dal 14 agosto scorso fino al 30 ottobre, ha emesso oltre 14 mila sanzioni di cui l’80% per un superamento del limite di soli 10 chilometri orari.

E poi ci sono gli sfottò a Elly Schlein, sua collega alla Camera. Su Twitter ha pubblicato un post con una foto della segretaria del Pd con il trench color salvia e ha scritto: "Cara Elly, ma davvero paghi una personal shopper 300 euro l’ora per vestirti? Ovviamente i gusti vanno sempre rigorosamente rispettati: ma se cambiassi idea e servisse una mano (gratis) sono qua! Tua Alessia. Hasta lo #shopping siempre!". Altroché Che Guevara...