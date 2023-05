Berlusconi, il bollettino: "Cosa consente il quadro clinico", verso le dimissioni?

03 maggio 2023 a

“Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante consentendo la prosecuzione in degenza ordinaria delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica": questo l'ultimo bollettino sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia. La nota è stata diffusa nelle scorse ore dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

A quasi un mese dal giorno del ricovero, insomma, le dimissioni dell’ex premier sembrano essere vicine. Il Cav potrebbe lasciare l’ospedale già nei prossimi giorni. Secondo alcune fonti addirittura entro 48 ore. Il ricovero di Berlusconi lo scorso 5 aprile si è reso necessario per curare un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. E dopo un periodo di tempo in terapia intensiva, l’ex premier il 16 aprile è stato trasferito in un reparto ordinario, grazie allo "stato clinico" e alla "risposta alle cure”.

Pare, inoltre, che il leader azzurro voglia intervenire alla convention del partito prevista per il 5 e il 6 maggio. Tuttavia, non si sa ancora se il discorso finale del Cav avverrà tramite un messaggio audio registrato o se attraverso una telefonata. “Sicuramente parteciperà”, ha spiegato il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, sottolineando che “sta molto meglio”. Lo storico amico dell’ex premier è sempre stato molto vicino al Cav in queste settimane difficili, andando a trovarlo nella struttura quasi ogni giorno.