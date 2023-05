Fazzolari e Meloni, furia FdI contro Pagella politica: "Un tentativo maldestro..."

05 maggio 2023 a

"L'Italia può tornare a correre" grazie al governo presieduto da Giorgia Meloni. Lo sottolinea con orgoglio Giovanbattista Fazzolari nella sua intervista a Libero, in cui pone l'accento sul cambio di marcia riguardo a tasse, lavoro e ripresa economica. "Questo governo, sin dal suo insediamento, insiste su un messaggio chiaro: è il momento di ritornare a credere nella grande forza del sistema Italia. Il reddito di cittadinanza grillino partiva da presupposti contrari: l'assenza di alternative alla povertà e l'idea della paghetta di Stato per sopravvivere. Noi invece a ogni italiano diciamo: 'L'Italia può tornare a correre, ha bisogno di te e tu devi essere parte di questa grande sfida'".

Il sottosegretario alla presidenza e responsabile per l'Attuazione del programma ha poi bocciato l'impostazione grillina sul tema delle politiche attive: "Voglio dire qualcosa di impopolare: non è compito dello Stato trovare ad ognuno il lavoro dei sogni, e neppure un lavoro congruo al proprio percorso di studi. Una cosa del genere ha tentato di farla solo l'Unione sovietica, con risultati non proprio ottimali. Piuttosto bisogna mettere tutti nelle migliori condizioni per formarsi adeguatamente: ciò è possibile solo cominciando a spendere bene le ingenti risorse europee a ciò destinate. Ed è quello che abbiamo intenzione di fare". "Le risorse che abbiamo utilizzato per sostenere i lavoratori sono oggi disponibili solo perché non abbiamo seguito i consigli della sinistra e della Cgil. Ad esempio quando Landini usava parole di fuoco contro la decisione di non rinnovare il taglio sulle accise sul carburante - misura che sarebbe costata 10 miliardi - o contro la revisione del superbonus. Siamo davanti a un mondo al contrario nel quale la Cgil attacca il governo per essere andato incontro ai lavoratori con redditi medio-bassi, rivedendo due misure che favorivano prevalentemente i ricchi...".

Le parole di Fazzolari sono state oggetto di un fact checking da parte del sito Pagella politica che ha trovato però la ferma contro-replica da parte di Fratelli d'Italia. "Pagella Politica - ha tuonato il deputato di FdI Francesco Filini - ci aveva già abituati a maldestri tentativi di arrampicata sugli specchi per provare a smentire le informazioni riportate dal governo, ma l'ultima prodezza è decisamente esilarante. Il più fazioso dei fact checker, oggi, contesta le dichiarazioni del sottosegretario per l'Attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari, che in una intervista a Libero ha sottolineato gli ottimi risultati raggiunti dal governo Meloni: il più alto tasso di occupazione e di lavoro stabile mai registrati in Italia. Valori record che, a detta degli esperti in questione, non andrebbero rivendicati perché già in precedenza sono stati raggiunti dei primati negli stessi indicatori, seppure con numeri inferiori. Insomma, è come dire che dovremmo annullare il record dei 100 metri a Usain Bolt perché nel 1912 lo fece già Donald Lippincott, anche se con quasi 1 secondo di più".