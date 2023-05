Dritto e Rovescio, festa scudetto? No, sceneggiata per il reddito a Napoli

Roberto Tortora 05 maggio 2023 a

Mentre tutta Napoli seguiva con ansia le vicende calcistiche della squadra di Spalletti, impegnata a Udine, c’è stato anche chi, in pieno centro, ha trovato modo di infervorarsi per motivi più seri. La cornice è quella di Dritto e Rovescio, il talk di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. In collegamento, da un bar di Napoli e tra mille bandiere azzurre, diversi disoccupati in ansia per il decreto legge che manda in soffitta il reddito di cittadinanza, sostituito dal Supporto per la formazione e il lavoro come nuova misura a sostegno delle persone occupabili in situazione di povertà. Napoli, da sola, spende per il reddito una cifra che quasi pareggia quella dell’intero Nord-Italia. Si capisce che la paura ora sia tanta, soprattutto per i meno volenterosi di rimboccarsi le maniche.

Al bar di Napoli: "Via il reddito? Lo Stato non ci aiuta"#Drittoerovescio pic.twitter.com/cjQFv5DDV1 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) May 4, 2023

Tra questi non c’è sicuramente un napoletano che, collegato con Del Debbio, ha spiegato la sua difficile situazione: “Ho fatto due colloqui di lavoro, in età avanzata, sono malato di cancro, che ho avuto due volte e con tre cicli di chemioterapia. Percepisco una pensione di 240 euro al mese, ho un profilo Facebook attraverso cui ho fatto centinaia di appelli per lavorare e non trovo lavoro. Ne ho trovato uno - spiega l’uomo - quello che vorrei dire agli imprenditori del Nord, ne ho trovato uno la settimana scorsa: dalle 10 del mattino alle 8 di sera come aiuto cuoco, facendomi un culo così, a 33 euro al giorno! Sapete vivere così? Datemi il lavoro, ci vado subito!”.

Detto che chiedere ad altri di risolvere i propri problemi e appellarsi a Facebook non è forse la maniera migliore per trovare un lavoro, è chiaro che la situazione di disagio per i meno abbienti di Napoli sia palpabile. E nemmeno la vittoria di uno Scudetto può placare i malumori, soprattutto perché, dal giorno dopo, la gloria azzurra si trasforma in disagio quotidiano. E non c’è una finta di Kvaratshkelia o un gol di Osimhen che possa risolvere questo tipo di problemi