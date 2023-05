Elly Schlein, accade l'impensabile: "Ma vattene!", disastro con Landini

06 maggio 2023 a

Elly Schlein è riuscita a compiere un vero e proprio disastro. Scendendo in piazza con i sindacati a Bologna contro le misure varate dal governo per i lavoratori, ecco che avviene l'impensabile. Il centrosinistra si spacca non seguendo la Schlein in piazza con il no dei Cinque Stelle e i sindacati vivono una drammatica rottura proprio sulla proposta di sciopero avanzata da Landini (migliore alleato della segretaria del Pd in questo momento).

Il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri è stato molto chiaro: "Noi non abbiamo cancellato il termine ’sciopero generalè dal nostro vocabolario ma, insistiamo: serve una mobilitazione lunga per condizionare le scelte del governo e cambiare le sue politiche. E a questo ha risposto questa piazza che fa vedere al governo quanti condividono le nostre idee. Serve ora quindi pressare il governo, per questo uno sciopero generale in questo momento non serve, farebbe lavare la coscienza a tutti. Ma poi?".

Insomma il fronte dello sciopero è già sparito. Ma la Schlein in piazza è stata anche contestata. E dalle prime file della piazza si è però levato qualche mugugno: “Via la politica dalla piazza”. E qualcuno più duro: “Vattene!”. Insomma la mossa della Schlein di cavalcare la piazza a qualcuno non è piaciuta.