Salvini, a valanga su Landini e Schlein: "Sarebbe la prima volta al mondo"

07 maggio 2023 a

a

a

Matteo Salvini non usa giri di parole e boccia senza se e senza ma l'appello allo sciopero lanciato da Maurizio Landini dalla piazza di Bologna. Un appello a cui, con al sua presenza, si è associata anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. La sinistra che ormai ha lasciato il timone di comando al sindacato rosso di fatto protesta contro l'aumento delle buste paga voluto dal governo che metterà soldi freschi nelle tasche dei lavoratori per cercare di dare una sterzata al caro vita dovuto all'inflazione sempre più fuori controllo.

Ed è proprio sulla sinistra e sul sindacato del "no" a tutti i costi che si concentra Matteo Salvini. Sulle richieste arrivate durante la manifestazione di ieri a Bologna di uno sciopero generale contro il decreto lavoro, il ministro delle Infrastrutture infatti mostra perplessità: "Sarebbe curioso uno sciopero nazionale dei sindacati contro l’aumento degli stipendi degli operai", dice. "Sarebbe -aggiunge- il primo sindacato al mondo che va in piazza per protestare contro un aumento di stipendio; io le ho viste tutte -conclude- ma spero che ci ripensino". Insomma si potrebbe assistere per la prima volta nella storia a uno sciopero contro l'aumento degli stipendi. Semplicemente follia.