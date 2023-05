"Berlusconi fondamentale": il big Pd che esalta il Cav, cosa c'è dietro

07 maggio 2023 a

Il ritorno di Berlusconi è stato un colpo mostruoso. Il Cav è apparso in grande ripresa e le sue parole hanno serrato i ranghi di Forza Italia e di tutto il centrodestra anche in vista delle prossime sfide del governo e dei prossimi appuntamenti elettorali. Proprio Belrusconi ha ribadito che Forza Italia è la spina dorsale di questo governo e che insieme agli alleati è pronto a riprendere le battaglie per la libertà. Il suo rientro in pinsta è stato accolto con entusiasmo da tutto il centrodestra ma anche dal resto del mondo politico. Ma c'è chi è andato oltre e a sinistra Boccia esalta il Cavaliere.

Una voce che si leva da quel Pd che per anni ha attaccato l'ex premier per definire "fondamentale" il Cav negli equilibri in Europa del centrodestra: "Ha fatto piacere a tutti rivedere Silvio Berlusconi in condizioni migliori rispetto a quelle delle settimane precedenti. La sua presenza in campo rimane significativa perché è evidente che in Ue FI non è alleata di FdI e Lega. La leadership di Berlusconi aiuta a riequilibrare la collocazione della destra.

E vedremo da qui alle Europee che dibattito si svilupperà nel centrodestra. Resta che in Italia FI è dentro il governo Meloni che fa scelte che noi riteniamo sbagliate a partire dalla utilizzo delle risorse del PNRR, dal Def e dalla questione del Mes e questo continua a creare problemi per la credibilità italiana in Europa", ha affermato il presidente dei senatori del Pd a Sky Agenda. Insomma il Pd ora loda Berlusconi. Il solito trucco per colpire Meloni e Salvini.