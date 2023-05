Riforme, Calenda-Boschi aprono alla Meloni: "Favorevoli al sindaco d'Italia"

09 maggio 2023 a

Dal terzo polo sono arrivate aperture importanti sulle riforme nei confronti di Giorgia Meloni. Quest’ultima ha voluto gli incontri con le forze di opposizione e finora ha avuto riscontri positivi soprattutto da Azione e Italia Viva. Carlo Calenda ha innanzitutto apprezzato la disponibilità del governo in questa fase a raccogliere le idee: “La premier non ci ha detto in che modo intende procedere, se bicamerale o iniziativa dell’esecutivo. Noi non ci impicchiamo al metodo, ne discuteremo”.

Calenda ha fissato una “linea rossa assoluta”, ovvero che la figura di garanzia della Costituzione e di unità nazionale del presidente della Repubblica “non si tocca”. C’è invece apertura sul modello del sindaco d’Italia: “Siamo favorevoli all’indicazione del presidente del Consiglio. Abbiamo riscontrato - ha aggiunto Calenda - il fatto che per adesso la presidente Meloni ha detto 'chiaramente noi nel programma abbiamo messo quello però siamo disponibili ad ascoltare', poi vedremo quali sono i margini per fare un lavoro più ampio possibile ma mi pare ci sia una disponibilità per ora ad ascoltare e a discutere”.

A nome di Italia Viva è invece intervenuta Maria Elena Boschi: “Noi ora che siamo all'opposizione non faremo alla Meloni, che è al governo, quello che lei da leader di Fdi ha fatto nel 2016 a noi. Non c'è una posizione pregiudiziale, ma di ascolto e di dialogo per il bene del Paese". Per i renziani sono due i temi fondamentali: “Il primo è l'elezione diretta del premier sul modello del Sindaco d’Italia; il secondo una riforma della forma di governo che non può essere separata dal superamento del bicameralismo".