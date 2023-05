Giacomo Possamai, il candidato del Pd che "nasconde" Elly Schlein

11 maggio 2023 a

Giacomo Possamai, classe 1990, capogruppo dem nel Consiglio regionale del Veneto, è il candidato sindaco del Pd per Vicenza e come slogan ha scelto la frase "Vicenza, ora il futuro" stesa con il formato di un quotidiano. Riporta Il Fatto quotidiano che "suo padre, Paolo, era il direttore dei quotidiani veneti del Gruppo Gedi, ora è consulente per Finint. Il suo amico di sempre, oggi spin doctor, nonché coordinatore di una delle civiche, è Giovanni Diamanti (You Trend), vicentino anche lui, figlio di Ilvo. E il suo padre politico è Enrico Letta, che lo volle tra i consiglieri a Palazzo Chigi a 22 anni".

Insomma, Possamai è quanto di più lontano esista nel Pd alla nuova segretaria Elly Schlein. Lui è un "democristiano", "capace" - e questo non lo nega nessuno - con un approccio "rotondo". E non ha voluto che la Schlein nella sua campagna elettorale. "La segretaria del Pd rischiava di togliergli voti più che di portargliene", sottolinea il Fatto. Visto che "in città contano molto anche i cattolici che la guardano con diffidenza". Possamai però ci va piano: "Lei è stata molto carina, mi ha chiamato il giorno dopo la partenza".

Del resto il candidato del Pd a Vicenza è stato tra i sostenitori di Stefano Bonaccini ma ora critica chi è uscito dal partito. Per la sua campagna elettorale "sono venuti i sindaci Damiano Tommasi (Verona) e Beppe Sala (Milano), tanto per iniziare. Per il ballottaggio torneranno insieme, tra gli altri, a Dario Nardella (Firenze). Anche con loro ha lavorato Giovanni Diamanti, già amico della Elly degli esordi".