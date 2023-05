Bonaccini: "Questo è un altro terremoto". La catastrofica alluvione in Emilia

17 maggio 2023 a

"Siamo in presenza sostanzialmente di un altro terremoto e non ho imbarazzi a usare questa parola: siamo di fronte a eventi catastrofici probabilmente mai registrati". Con queste pesantissime parole Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, partecipando all’aggiornamento sul maltempo, organizzato in Regione, commenta gli eventi alluvionali che hanno colpito la regione, causando al momento otto vittime. "Nelle ultime 24 ore o poco più sono caduti oltre 300 millimetri di pioggia in alcuni casi, ci sono alluvioni, con quantità di pioggia caduta su un territorio che non riesce più assorbire e che si scarica nei fiumi, con il mare che non scarica neanche".

Bonaccini ha poi ringraziato chi ha mandato "aiuti e supporto". "Ci stanno chiamando e scrivendo in tanti per poter dare un contributo, sia in termini di forze personali e umane, e questo deve essere messo sotto il coordinamento e il lavoro di prefetture e sistema di Protezione civile e amministrazioni locali, ma c’è anche tanta gente che chiede come contribuire da punto di vista economico - ha proseguito Bonaccini -. Noi, nel più breve tempo possibile, daremo, come facemmo a suo tempo con il terremoto e come abbiamo fatto durante pandemia, un numero di conto corrente dedicato con causale rispetto a questa alluvione e lo metteremo a disposizione dei tanti che ci stanno scrivendo".

"Ora la prima cosa è l’incolumità delle persone poi passeremo alla conta dei danni. Ho detto al governo, che ringrazio per la vicinanza, che avremo bisogno di tante risorse per ripartire e ricostruire", ha sottolineato Bonaccini.