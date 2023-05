Andrea Crisanti, la confessione alla Meloni: "Presidente, chi ha votato per lei"

17 maggio 2023 a

Andrea Crisanti si confessa ai microfoni di Un giorno da pecora. Il parlamentare del Pd parla della sua perizia per il tribunale di Bergamo finita al centro del procedimento su Speranza e Conte: “Il mio non è un atto d’accusa e i magistrati hanno preso le loro decisioni in totale autonomia. La precisione numerica dei dati che ho dato? Chi li legge in questo modo si vede che non ha capito nulla: quel numero è collegato ad un indice di probabilità, che è corretto al 95%, non esiste un numero preciso. Se le persone non capiscono delle cose allora dovrebbero farsi aiutare ad interpretarle nel modo corretto”.

E ancora: “La mia opinione personale non c’entra nulla con la perizia, non ha nulla a che vedere con essa - ha specificato lo scienziato a Rai Radio1 - potrebbe esser anche diversa da quella perizia, io questo voglio dirlo in modo chiaro”. L'avvocato di Roberto Speranza, Guido Calvi, ha attaccato alcuni aspetti della perizia di Crisanti. E il dem ripsonde così: "Cosa vuole che faccia un avvocato della difesa? Il perito gli risponderà solo al momento del dibattimento - ha concluso Crisanti a Un Giorno da Pecora - ed in questa vicenda le uniche risposte le darò in sede dibattimentale, semmai ci sarà".

Poi sul tramonto di Che tempo che fa, lancia una provocazione: "“Al posto di Fazio? La domenica sera, su Rai3, io metterei Michele Santoro”. Infine racconta un retroscena: “L’Ambasciatore italiano a Londra mi ha presentato Giorgia Meloni, e io le ho detto: le devo fare una confessione. Presidente, devo dirle che mia suocera, purtroppo, ha votato per lei. E la premier si è messa a ridere e mi ha risposto ‘bene, è un passo importante’…”.