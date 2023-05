Daniela Santanchè ride in faccia alla Annunziata: gelo a La7

26 maggio 2023 a

a

a

"Una storia surreale, mi viene da ridere": Daniela Santanchè, in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così la notizia delle dimissioni di Lucia Annunziata dalla Rai. Incalzata dalla conduttrice del talk, poi, la ministra del Turismo ha spiegato: "Non sono le mie competenze, quello che si è cercato di fare è mettere al centro il pluralismo, perché ricordo che finora era un monocolore del Pd. Adesso si cerca di dare pluralismo, e poi insomma vediamo. Abbiamo tanti esempi di gente che si stracciava le vesti e poi l'abbiamo trovata in campagna elettorale...". Una stoccata senza mezzi termini.

La reazione di Santanchè alle dimissioni della Annunziata

"La gente deve sapere: forse lascia la Rai". Fiorello sgancia la bomba: un nome clamoroso

La giornalista e conduttrice di Mezz'ora in più su Rai 3 ha deciso di dare le dimissioni ieri, spiegando come non ci fossero più i presupposti per una collaborazione con l'Azienda pubblica. In una lettera indirizzata ai vertici Rai e pubblicata dall'Ansa, la Annunziata ha scritto: "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni". E ancora: “Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi, in particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'Azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione”.