Elly Schlein, fuoco da sinistra: "Ma come ti viene in mente?", chi la sfotte

Elly Schlein nella bufera dopo il disastroso risultato del centrosinistra alle ultime amministrative. In mattinata, tra l'altro, la segretaria del Pd è stata costretta a rinviare a domani un appuntamento a Bruxelles in programma oggi. Si trattava di un viaggio con l'obiettivo di compattare la delegazione del Partito Democratico in vista del voto di giovedì, quando il Parlamento europeo si esprimerà sul piano "Asap". Piano con cui la Commissione intende accelerare sull'invio di munizioni a Kiev. Un tema molto delicato per i dem.

Su questo impegno rimandato ha detto la sua anche il cronista del Corriere della Sera Fabrizio Roncone, il quale - per certo non ostile alla sinistra e al Pd - non ha certo risparmiato una dura critica alla segretaria dem: "Dice: la Schlein annuncia che oggi non andrà più a Bruxelles. Ecco, appunto: figliola cara, ma come le è venuto in mente di mettere in agenda un viaggio per il giorno dopo una tornata elettorale? O vinci, o perdi, la segretaria dev'esserci. È grammatica", ha scritto il giornalista su Twitter.

La leader dem è finita anche nel mirino di Antonio Padellaro, che ha commentato l'esito delle elezioni comunali con un certo sarcasmo: "Vorrei celebrare la giornata della doppia fortuna: la prima è quella del centrosinistra, visto che per un anno non si andrà più a votare e quindi è salvo; la seconda fortuna è quella della Meloni, che non poteva desiderare un'opposizione migliore o peggiore".