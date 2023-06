Marco Rizzo contro le armi all'Ucraina con i fondi del Pnrr: "Morte e distruzione"

01 giugno 2023 a

Via libera dal Parlamento europeo ai 500 milioni di euro destinati alle armi da dare all'Ucraina. I soldi, parte dei fondi del Pnrr, vedono Marco Rizzo contrariato. Presidente onorario del Partito Comunista dal 2023, tra i fondatori di area cossuttiana di Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani, Rizzo si dice contro l'invio di armi a Kiev. Lo conferma in uno sfogo rilasciato al Giornale d'Italia: "Penso all'Emilia Romagna, a soldi che potrebbero andare al nostro Paese e che invece vengono usati per morte e distruzione. Per altro senza risolvere il problema. Perché, in merito a questa vicenda della guerra, ci hanno detto nei primi mesi che bastavano le sanzioni, poi abbiamo cominciato a inviare le armi difensive, poi siamo arrivati alle armi offensive".

Da qui il dubbio: "Non bastavano più quelle e servivano i carri armati, poi non solo i carri armati ma ci vogliono gli aerei. Il passo successivo saranno le bombe atomiche. Non mi pare che sia questa la soluzione".