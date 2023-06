Roberto Speranza cancella Articolo Uno: "Entriamo nel nuovo Pd"

10 giugno 2023 a

a

a

Qualcosa si muove a sinistra. "Articolo Uno smette di essere partito, nasce una nuova associazione". È questo l'annuncio dato da Roberto Speranza che, sotto le note di Bella Ciao, annuncia di voler dare "forza al nuovo Pd". "Proprio stamattina - spiega il leader di Articolo Uno - un gruppo autorevole di compagne e compagni, che hanno vissuto l'esperienza di Articolo Uno, ha dato vita a una nuova associazione. Sarà un luogo aperto a tutti, indipendentemente dalle scelte individuali che ciascuno farà sul piano partitico, volto a rafforzare la cultura politica della sinistra democratica del nostro Paese".

Dal palco dell'assemblea nazionale di Napoli, Speranza non trattiene l'emozione: "Sono stati anni non facili, ho dato l'anima della funzione molto delicata di ministro della Salute, sono orgoglioso del lavoro fatto al governo, ho servito il mio paese con disciplina e onore". E ancora: "Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno", ha detto concludendo il suo intervento con una citazione di Enrico Berlinguer.

L'obiettivo dell'ex ministro è quello di dar vita a un nuovo partito. Da qui l'appello alla segretaria dem: "A Elly Schlein abbiamo chiesto solo questo continuare la fase costituente per un partito nuovo. Fare questo significa costruire davvero il partito nuovo di cui c’è bisogno. Dobbiamo ricostruire senso alla parola partito, trasformata nel tempo in una parolaccia. Il nuovo vero partito andrà ricostituito a Roma e con forza in ogni territorio. Questa è la sfida di Elly e del suo gruppo dirigente ma anche la nostra missione". Se Speranza, promette lo stesso "partito nuovo" promesso dalla Schlein, allora i dem sono messi bene...