Berlusconi, Mediaset sospende tutte le trasmissioni: terremoto in Borsa

È rally a Piazza Affari per i titoli Mfe A e Mfe B di Mfe-Mediaforeurope dopo l’annuncio della morte di Silvio Berlusconi, scomparso stamattina 12 giugno alle 9,30 mentre si trovava ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Il titolo Mfe A corre in rialzo del 5,67% a 0,4996 euro per azione, mentre il titolo Mfe B avanza del 6,10% a 0,7305 euro. Un primo rialzo dei due titoli si era verificato dopo la notizia dell’aggravamento delle condizioni del leader di Forza Italia e fondatore del gruppo Mediaset. E verso mezzogiorno segnavano un progresso del 10%.

Per ricordare il Cavaliere Mediaset ha cambiato la sua programmazione. Su Canale 5, dalle ore 10,40 è in onda lo Speciale Tg5 che prosegue fino alle 18,25, per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24. Lo speciale, che ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Previste le normali edizioni dei Tg Mediaset durante la giornata.

Ed è stata proprio Federica Panicucci ad annunciare per prima a Mediaset la morte del presidente di Forza Italia. Un momento drammatico per l'azienda che il Cav ha fondato e portato a rivaleggiare alla pari con la Rai. La conduttrice di Mattino 5, in coppia con Francesco Vecchi, ha dovuto interrompere la normale diretta per riferire dei tragici aggiornamenti sull'ex premier, nuovamente ricoverato al San Raffaele da 4 giorni dopo la lunga degenza di aprile.