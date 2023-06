Emilio Fede, singulti disperati e lacrime: Cav morto, non riesce più a parlare

13 giugno 2023 a

Emilio Fede trattiene a stento le lacrime e la voce è rotta dall'emozione. La morte di Silvio Berlusconi l'ha gettato in un profondo sconforto: "Mi sento male, sono davvero molto triste". Intervistato da L'Aria che tira guardando le immagini che lo ritraggono insieme al presidente allarga le braccia sconsolato: "Silvio è dappertutto, ci mancherà". "Mancherà a un Paese che in questo momento ha bisogno di essere forte e unito", dice all'inviato di Myrta Merlino puntualizzando che "il mondo ha perso una persona gentile, amata, intelligente". La sua eredità, spiega l'ex direttore del Tg4, è "l'amore e la fedeltà a un simbolo che porta civiltà, aiuto alle persone più deboli e malate. Questo lui voleva fare: mantenere e difendere il Paese che lui amava, l'Italia", scandisce Fede commuovendosi quando racconta di loro due: "Ci siamo voluti bene sempre".

Il loro rapporto da professionale è diventato molto di più nel corso degli anni. "Due fratelli: io e lui eravamo come fratelli", ha detto all'AdnKronos parlando della figura umana, politica e imprenditoriale del Cavaliere. "Mi sento male, sono davvero molto triste. Una persona come Silvio per me è indimenticabile, finché vivrò non potrò mai scordarmi di lui. In tutte le situazioni, anche in quelle politiche oltre che professionali, io ero sempre accanto a lui, la nostra era più di un'amicizia: ci vedevamo tutti i giorni, per questo parlo di fratellanza fra me e lui".