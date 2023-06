Crosetto, Meloni il nuovo Cav? “Cosa ha imparato”: parole pesantissime

15 giugno 2023 a

Dopo la morte di Silvio Berlusconi toccherà a Giorgia Meloni il compito di tenere unito il centrodestra. Guido Crosetto ne ha parlato con Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7: “Lei è stata molto scossa da questa perdita, perché Berlusconi è quello che ha fondato il centrodestra, ha coniato il bipolarismo e ha fatto da collante. Meloni mi pare che abbia imparato benissimo da Berlusconi l’arte della pazienza, di saper concedere e di mediare”.

“Questa coalizione - ha proseguito il ministro - esiste, cresce e continua a governare perché ha tre anime, che non so se si potranno fondere. Un grande partito conservatore potrebbe racchiuderle tutte, ma bisogna che ci siano i meccanismi perché nessuna delle tre anime all'interno si senta prevaricata dall'altra. Oggi questi meccanismi non ci sono ancora, la coalizione è giusto che continui così e la prima ad avere questo interesse è Giorgia Meloni”. Crosetto ha poi parlato del rapporto con Berlusconi: “Lui mi conosceva bene e aveva capito la mia scelta di voler fondare Fratelli d’Italia”.

“Tutto nasce - ha spiegato - dal fatto che io gli dicevo: ‘'Tu devi mettere questo partito nelle condizioni di andare oltre te e quindi devi consentire le primarie'. Lui all'inizio disse sì, partimmo con le primarie e poi a un certo punto le interruppe. Io non condividevo la sua linea e ne scelsi un'altra. Quando cambiai strada lui mi disse: 'Mi fa male ma capisco perché lo fai e forse al tuo posto farei la stessa cosa'".