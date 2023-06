Elly Schlein? Sallusti: "Una tonta che cade nella trappola di un buffone"

Alessandro Sallusti 19 giugno 2023 a

Metti che un buffone incontri una tonta, secondo voi come va a finire? Ovvio, che il buffone la tonta se la mangia in un sol boccone e sarebbero affari loro se la tonta non fosse la segretaria di un grande partito che vorrebbe governare un grande paese. Fuori di metafora: la tonta Elly Schlein è caduta mani e piedi nel trappolone che il buffone Beppe Grillo e la sua spalla Giuseppe Conte le hanno teso sabato a Roma invitandola a una manifestazione che doveva rilanciare l’opposizione al governo ma che si è rivelata invece una adunata di fuori di testa convinti ad indossare il passamontagna e a passare alla lotta di piazza, in altre parole ad azioni violente.

Che cosa ci possa fare il Pd insieme a un comico delirante e a un ex premier fallito, egocentrico e rancoroso che evocano divise - il passamontagna - di terroristi e rapinatori non è che non lo capiamo noi, non lo capiscono neppure i suoi dirigenti e la maggior parte dei suoi elettori. Probabilmente lo capiscono Saviano, Gad Lerner, la Murgia e forse pure Concita De Gregorio, insomma quelli che stanno spingendo al suicidio suo e di quel che resta della sinistra la tontolona Elly. La quale evidentemente è disposta a fare da spalla ai Cinque Stelle nell’unica politica di cui sono capaci e ben sintetizzata ieri da Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera che di sinistra se ne intende assai: “Facimm ammuina”, che tradotto dal napoletano significa “facciamo casino, confusione”, tattica inventata - narra la leggenda - da un ufficiale della regia marina borbonica per dimostrare l’operosità della ciurma in caso di ispezioni.

Schlein e Conte stanno solo facendo casino - il secondo per la verità lo faceva anche quando era premier per caso - il che sarebbe anche cosa simpatica se ci fosse la sicurezza che i passamontagna restassero gli abiti di scena dei clown del loro circo. Ma siccome può essere che qualcuno li prenda in parola e lo indossi pure sul lavoro, be’ allora la cosa diventerebbe estremamente seria e pericolosa. Detto che i Cinquestelle ormai nessuno, Travaglio a parte, li prende più sul serio, be’ il Pd invece ha un problema grosso come una casa che forse gli converrebbe affrontare e disinnescare il prima possibile, per il bene suo e del Paese.