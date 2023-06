Mario Monti, la confessione su Berlusconi: "Perché ha cambiato la mia vita"

21 giugno 2023 a

"Silvio Berlusconi ha cambiato la mia vita": Mario Monti lo ha detto al Senato durante la commemorazione dell'ex premier scomparso a 86 anni. Ricordando il momento della sua nomina a commissario europeo su indicazione del Cav, ha spiegato che proprio l'ex leader azzurro gli propose "di partecipare al governo dell'Europa, alla commissione ma senza la necessità di partecipare alla vita di un partito. Per avermi avviato sulla strada dell'Europa serberò per il presidente Berlusconi una viva riconoscenza".

"Fu sempre rispettoso del mio ruolo - ha poi aggiunto il senatore a vita -. Gli serberò per questo per sempre viva riconoscenza professionale. Ma anche da presidente del Consiglio il mio rapporto con lui è sempre stato improntato alla massima correttezza". Riferendosi alla nascita del suo governo nel 2011, invece, ha sottolineato: "Vorrei esprimere anche riconoscimento istituzionale quando presi il testimone alla guida del governo. A differenza del '94 non fu Berlusconi a scegliere la mia persona ma il presidente della Repubblica Napolitano e il Parlamento ma Berlusconi non oppose ostacoli, anzi". Monti, infine, ha chiosato: "Dare atto a una persona di averti cambiato la vita è il minimo, il nostro è stato un rapporto di lealtà. Berlusconi lascia una traccia indelebile, ho voluto rendere questo omaggio personale sicuro che ci ascolta".