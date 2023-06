Marta Fascina assente alla commemorazione del Cav: ecco perché

22 giugno 2023 a

a

a

Chiusa nel suo dolore, "troppo dolore", Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna di Silvio Berlusconi, ha deciso di non partecipare neanche oggi 22 giugno alla Camera alla commemorazione in ricordo del presidente di FI scomparso lo scorso 12 giugno all’età di 86 anni. Presenti in "piccionaia", a Montecitorio, oltre a Gianni Letta, gli ex parlamentari Renata Polverini, Simone Baldelli e Sestino Giacomoni. Martedì scorso anche al Senato si era tenuta una commemorazione in memoria del Cavaliere. E Marta Fascina non c'era nemmeno in quella occasione. In rappresentanza sua e della famiglia Berlusconi c'era Gianni Letta, quasi a vestire i panni di braccio destro del Cavaliere anche nell’ultimo passaggio, di saluto, in Parlamento.

"Trent'anni a subire infamie". Ma i grillini non mollano: altra porcata contro il Cav

"Marta gli ha donato amore e dedizione straordinari. Considero un privilegio che Marta Fascina faccia parte del gruppo che ho l’onore di guidare", ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera Paolo Barelli, durante la commemorazione del Cavaliere. "Oggi insieme prendiamo un impegno, in questo momento di dolore, ad andare avanti e seguire il percorso che il nostro leader ci ha indicato e continuare a batterci per gli ideali che Silvio Berlusconi ha saputo incarnare. Insieme, uniti, possiamo dimostrare di essere degni di lui, ce la metteremo tutta e sono sicuro che ce la faremo", ha concluso Barelli.