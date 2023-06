Marta Fascina, l'sms che stravolge Forza Italia: "Più di 500", il retroscena

24 giugno 2023 a

Marta Fascina è pronta per affrontare questa nuova fase della sua vita senza Silvio Berlusconi. Come rivela un retroscena del Corriere della Sera, la compagna del Cavaliere per la prima volta dopo due settimane si è concessa un sorriso a Villa San Martino. La Fascina infatti avrebbe ricevuto un messaggio whatsapp dal coordinatore Alessandro Sorte in cui viene descritta con poche parole la prima assemblea regionale in Lombardia di Forza Italia a Sesto San Giovanni: "Oltre cinquecento persone!", avrebbe scritto Sorte alla Fascina. Parole chiare che descrivono la compattezza degli azzurri nel dopo-Berlusconi e che di fatto spingono in alto il ruolo della Fascina nelle gerarchie del partito.

Ma dietro al sorriso della Fascina c'è anche spazio per qualche sfogo privato: "Non mi aspettavo che venissero dette così presto delle cose non vere", come ad esempio la bufala di una richiesta di sfratto da villa San Martino. E la "truppa" vicina alla Fascina si prepara per un rilancio del partito, come avrebbe detto lo stesso Sorte: "Adesso ci siamo noi. E allora, io che ho la responsabilità di ricoprire il ruolo più importante in Lombardia, il coordinatore, che cosa posso fare?

Posso interpretare questo ruolo nominando gli amici degli amici? No, noi dobbiamo darci dei criteri. E il principale che riconosco è il criterio del territorio, quello del merito, quello di chi ha voti". All'orizzonte però c'è anche un altro fattore che riguarda da vicino proprio la Fascina: il testamento di Berlusconi che verrà aperto tra la fine di giugno e i primi di luglio. Un amico della Fascina al Corriere ha riassunto in modo chiaro quello che accadrà: "Comunque vada diranno che lei ha avuto troppo o troppo poco, e comunque non il giusto".