Alessandra Ghisleri, "quel dato che deve allarmare Forza Italia"

Quale futuro per Forza Italia? "Per ora ha guadagnato il 2,5% arrivando al 9,5%, certo poi l’emozione per la scomparsa di Berlusconi un po’scemerà": ne è convinta la direttrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, che ieri è stata intervistata all’evento "La Stampa è con voi" dal vicedirettore del quotidiano Federico Monga.

Dopo la morte del Cav: il sondaggio della Ghisleri è un terremoto politico

Pur non essendoci elezioni in vista, la sondaggista ha sottolineato che c'è un "dato allarmante": "Il 26% degli elettori di Forza Italia pensa che il simbolo scomparirà dalla prossima scheda elettorale. Non è vero, ma è una percezione negativa molto forte. Anche perché agli elettori piace vincere". Sul dopo Berlusconi, comunque, la Ghisleri ha dato un suggerimento: "Forza Italia deve trovare una nuova strada con una metodologia per eleggere i corpi dirigenti. Un conto è avere un leader con dei voti di fatto personali, un altro costruire un partito vero. Non è importante solo chi sarà il successore di Berlusconi, ma come verrà scelto".

"Risultati interessanti". Forza Italia, Ghisleri: sondaggio-bomba sul nuovo leader

E proprio sul successore del Cav, Ghisleri si è espressa positivamente sulla figura di Antonio Tajani: "Ha dimostrato di essere molto capace sia all’estero sia in Italia e lavora bene come ministro degli Esteri, giudicato tra i primi tre con Giorgetti. Ma ripeto: non basta trovare un leader, va riformato il partito per raccogliere i voti sulla base di idee precise".