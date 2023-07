Marta Fascina, "chi c'è con lei spesso a Villa San Martino"

01 luglio 2023 a

Che ne sarà di Marta Fascina? In attesa dell'apertura del testamento di Silvio Berlusconi, slittato di un paio di settimane rispetto alla data ipotizzata inizialmente anche a causa del Consiglio d'amministrazione di Fininvest a cui hanno partecipato quattro dei cinque figli del Cavaliere (unica assente Eleonora, per sua scelta fuori dalla gestione della holding di famiglia) si sprecano voci, retroscena e titoli sull'ultima compagna dell'ex premier.

Il grande dubbio, cavalcato anche da Dagospia, è se la deputata di Forza Italia resterà a Villa San Martino. Sul punto, il sito fondato e diretto da Roberto D'Agostino aveva sganciato la bomba di presunti (e prontamente smentiti) screzi tra la Fascina e Pier Silvio Berlusconi.

La verità è che nessuno sa se la villa di Arcore resterà a disposizione di Marta, perché non è escluso che nelle ultime settimane, quando le sue condizioni di salute erano già precarie, Berlusconi abbia messo mano al testamento apportando delle modifiche proprio a favore della compagna, che le è sempre stata vicino nei giorni dei ricoveri all'ospedale San Raffaele e con la quale ha condiviso gli ultimi 5 anni della sua vita.

"I rumors si rincorrono - sottolineava l'agenzia AdnKronos -, non si sa neppure a chi spetterà il 20% dell'eredità, la cosiddetta disponibile. Spesso le indiscrezioni sono contrastanti (c'è chi dice che c'è un vero e proprio asse figli-Marta, c'è chi non sostiene che sia proprio così) come sempre capita in questi casi, ma una cosa è certa: la deputata Fascina, compagna del 'Dottore' (come lo hanno sempre chiamato i fedelissimi), dal giorno dei funerali non ha mai lasciato Arcore e con lei ci sarebbe spesso il padre Orazio, uno dei pochissimi che aveva accesso al San Raffaele, almeno nel penultimo ricovero del leader forzista".

Il padre della Fascina di cui si profetizzava, nei giorni della malattia di Berlusconi, addirittura un possibile futuro in politica e una candidatura pesante alle Europee del 2024 nelle fila azzurre. I rumors provenienti dal Transatlantico parlano, per la Fascina, di una possibile permanenza a Villa San Martino e di una cospicua somma di denaro, ma senza nulla da pretendere sulle aziende di famiglia.