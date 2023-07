Governo e comunicazione: Valditara piace al web, Salvini stabile

03 luglio 2023 a

I ministri Giuseppe Valditara e Gennaro Sangiuliano sono le “new entry” tra i politici di governo più chiacchierati sui social nel mese di giugno. Sebbene entrambi siano praticamente nuovi sulla varie piattaforme, in particolare su Facebook, negli ultimi 30 giorni in proporzione le interazioni che li riguardano sono cresciute molto. Secondo il monitoraggio di Arcadia, Valditara e Sangiuliano si attestano meglio di Guido Crosetto e Matteo Salvini, due “veterani” di Facebook.

Ovviamente il leader della Lega resta una macchina da guerra per quanto riguarda i numeri assoluti: non solo è fortissimo nel coinvolgimento del dibattito e nella gestione della communirty, ma è anche predominante su Instagram. In questa piattaforma si registra però una sorpresa che risponde al nome di Antonio Tajani: probabilmente sull’onda emotiva della scomparsa di Silvio Berlusconi, il ministro di Forza Italia ha registrato nell’ultimo mese un engagement notevole rispetto al passato.

Per quanto concerne invece Twitter, anche in questo caso emergono i numeri in proporzione di Valditara e Sangiuliano: insieme a loro sul podio c’è il ministro Paolo Zangrillo, che a giugno ha ottenuto una percentuale del 2,2% di interazione sul post. Un’altra novità in termini di crescita sui social è rappresentata dalla ministra Eugenia Roccella, che a livello di menzioni è cresciuta del 7,1% su Instagram e dell’1,9% su Facebook.