Daniela Santanchè rivela: "Chi ha prenotato al Twiga", solo 7 giorni fa...

"Nei miei locali venivano in molti, mica soltanto del Pd. In tanti erano anche del Movimento cinque stelle": Daniela Santanchè lo ha rivelato al Foglio, aggiungendo poi che "certe telefonate, certe prenotazioni che ho sempre accolto con piacere, non risalgono a un anno fa. O a un mese fa. Ma alla settimana scorsa".

"In aula tutto bene, il vero timore è un altro". Santanchè, voci dalle Sacre stanze

La caccia agli ospiti del Twiga si è aperta dopo l'informativa della ministra del Turismo al Senato, quando la Santanchè ha detto: "Mi fa sorridere che le critiche più feroci vengano da molti che in privato hanno tutto un altro atteggiamento nei miei confronti". Sempre parlando al Foglio, poi, la senatrice ha risposto anche a chi l'ha criticata pubblicamente per il suo stile di vita e i suoi abiti: “Ma guarda che sepolcri imbiancati! Nei miei locali ci sono venuti tutti. Anche qualcuno che mercoledì ha preso la parola. Sono venuti a Milano, a Forte dei Marmi e anche a Montecarlo. Quanti fine settimana”.

"Dalla magistratura un ruolo di opposizione". Santanchè-Delmastro, il sospetto di Palazzo Chigi

Nonostante il vivere civile e spesso simile tra esponenti di destra e sinistra, ora - scrive Salvatore Merlo - "lo spregiatore (di sinistra) pone tra sé e lo spregiato (di destra) i detestabili discrimini del complesso di superiorità". La Santanchè, poi, ha rivelato: "Mentre pronunciavo quelle parole tra il sorpreso e l’indignato guardavo i banchi del Pd e del M5s. Qualcuno ha abbassato lo sguardo. Mentre altri si guardavano tra loro chiedendosi: ‘Ma parla di te?’. Patetico e desolante". Alla fine, però, la senatrice si è ben guardata dal fare nomi.