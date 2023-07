Bonelli vaneggia su Meloni: "Non si comporta da mamma, in Italia troppo caldo"

15 luglio 2023 a

a

a

Delirio di Angelo Bonelli. Nel mirino Giorgia Meloni. Oggetto: le alte temperature. "In Italia il caldo raggiungerà temperature di 43 gradi a Roma, 48 nel sud. Di fronte a questa drammatica emergenza climatica è inaccettabile la sfrontatezza della presidente Meloni che parla di ultrà della transizione ecologica che vogliono mettere in ginocchio l'economia italiana. Il suo non è un comportamento né da premier e tantomeno da madre, considerato che - quando le fa comodo - dichiara di parlare da mamma che si preoccupa del futuro della sua comunità, cosa che non sta facendo nell'affrontare l'emergenza climatica".

Video su questo argomento "Ma cosa abbiamo fatto di male?": Bonelli insulta Salvini

Tutto vero, attraverso una nota il co-portavoce di Europa Verde nonché deputato di Alleanza Verdi e Sinistra definisce la crisi climatica "un'emergenza e la premier non fa nulla per mettere in campo politiche di contrasto serie, anzi partecipa ai comizi della destra ultranazionalista Vox che vuole abrogare le leggi sul clima e uscire dall'accordo di Parigi. Il caldo nel 2022, secondo la rivista Nature Medicine, ha causato 18 mila decessi tra maggio e settembre".

"C0n voi, tutti morti". La dem Sandra Zampa e gli sciacalli dell'alluvione

Da qui la sua conclusione: "Ora, dopo i sassi dell'Adige e la siccità, mi risponderà ancora una volta che non è colpa sua se fa caldo, ma è sua responsabilità se la strategia climatica è realizzata dai petrolieri italiani".